Mucize üçüzlere ilk doğum günü

Karaman'da tüp bebek tedavisi sonrası üçüz bebeklerine hamile kalan ve ölümü göze alarak çocuklarını dünyaya getiren Buse Koçak ile eşi Mehmet Koçak, üçüzleri ile ilk yaşlarını kutlamanın heyecanını yaşıyor.Mehmet (30) ve ev kadını Buse Koçak (26) çifti 1 yıl süren tüp bebek tedavisinin ardından bebek sahibi olabileceklerini öğrendi. Tedavileri sürerken üçüz bebek haberini alan Koçak çiftinin mutlulukları bir kat daha arttı. Ancak hamileliğin ilerleyen dönemlerinde doktorlar, riskli doğum olacağını ve Buse Koçak'ın da hayatının tehlikeye girebileceğini belirterek anne karnındaki iki bebeğin doğumunu sonlandırabileceklerini söyledi. Buse Koçak bunu kabul etmeyip "Ölüm de olsa çocuklarımı dünyaya getireceğim" diyerek doğuma girdi. Koçak 32 haftalık hamileyken geçen yıl ekim ayında prematüre bebekleri Dünya Bilge, Lina Irmak ve Mira Ada'yı kucağına aldı.Koçak çifti, üçüzleri ile ilk doğum günlerini kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Çocukları için güzel bir parti hazırlayan Koçak çiftini yakınları da yalnız bırakmadı. Çok mutlu olduğunu belirten baba Mehmet Koçak, "Kaç gündür bu an için hazırlandık. İlk doğum günlerini kutlamak harika bir duygu. Mutlulukla pastalarını üflediler. İnşallah nice yaşlarını da birlikte kutlarız" dedi.Anne Buse Koçak ise, "İyi ki bazı şeyleri göze alıp çocuklarımı dünyaya getirmişim. Şimdi 3 yavrumla birlikte doğum günlerini kutlamak nasip oluyor. Bir anne daha ne ister ki? Yavrularım benim yanımda ve sağlıklı. Her şey onların mutluluğu için" diye konuştu.