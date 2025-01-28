Mudanya’da balıkçılara müsilaj engeli

Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizi kaplayan müsilaj, balıkçıların ağlarına da zarar veriyor. Avlanmak üzere tekneleriyle Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına müsilaj yapıştı. Balıkçılar, ağları zarar gördüğü için denize açılamadıklarını söyledi. Müsilajdan dolayı ağları yırtılan balıkçılar, ağlarını tamir ederken, müsilaj nedeniyle Marmara'ya balık girişinin olmadığını, palamut ve lüfer gibi balıkların Karadeniz'de kaldığını belirtti.30 senedir avlandığı Marmara Denizi'ne müsilaj nedeniyle açılamadığını söyleyen balıkçı Ahmet Çetinkaya, "Sanayi atıklarından ve Tirilye'den gelen pis bir akıntı var. Bir de müsilaj yüzünden denize attığımız ağlarımızı geri çekemiyoruz. Yırtılıyor veya kopuyor. Ağlarımızı denizin üstüne çekmek çok zor oluyor. Müsilaj ağlarımıza ciddi zarar veriyor" diye konuştu.