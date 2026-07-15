Müdür vekilini makamında 5 kurşunla öldürmüştü: O zanlı için istenen ceza belli oldu!

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Tutuklu sanık Selçuk Aydoğan'ın yargılanmasına Bandırma 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Cezaevinde bulunan Aydoğan duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Selçuk Aydoğan, yaklaşık 2 yıldır cezaevinde bulunduğunu, bu nedenle ailesi ve 2 çocuğunun zor günler yaşadığını ve mağdur olduğunu söyleyerek tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesini istedi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'Nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme başkanı, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı ertelerken, Aydoğan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör