Müebbet hapis istemiyle aranan şüpheli evindeki gizli bölmede yakalandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde polis ekipleri, 2023 yılında Sakalar Mahallesi'nde Hasan Atmaca'nın Eyyüpnebi Kavşağı'nda araç içerisinde kasten öldürülmesi olayının faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin saha çalışmaları kapsamında, cinayet dosyasının şüphelilerinden Eyyüp Özer'in Hürriyet Mahallesi'ndeki bir ikamette bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

GİZLİ BÖLMEDE SAKLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Polis Özel Harekat'ın da katılımıyla belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Ekipler, Özer'i evin giriş katında oluşturulan gizli bölmede yakaladı.

6 AYRI ARANMA KAYDI ÇIKTI

Gözaltına alınan Eyyüp Özer'in yapılan GBT sorgusunda, hakkında toplam 6 ayrı aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Özer'in Aksaray 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "tasarlayarak öldürme" suçundan arandığı tespit edildi. Özer hakkında ayrıca iki ayrı "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak", "tehdit", "basit yaralama" ve "karşılıksız yararlanma" suçlarından olmak üzere toplam 6 ayrı aranma kaydının olduğu 8 bin 740 lira kesinleşmiş adli para cezasının bulunduğu tespit edildi.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE TUTUKLANDI

Hasan Atmaca'nın 2023 yılında öldürülmesine ilişkin dosya kapsamında yakalanan Eyyüp Özer, 11 Eylül 2026'da adliyeye sevk edildi. Şüpheli, "tasarlayarak öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmak üzere tutuklandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör