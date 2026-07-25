Müebbet hükümlüsüne sağlık raporuyla tahliye

Denizli'de bir müteahhit cinayetinin hükümlülerinden Halil Karabağ, hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunmasına rağmen, tutuklandıktan 2 yıl sonra sağlık raporuyla tahliye edildi. Tahliyle olduktan 10 gün sonra ise eşini dövdü. Denizli'de müteahhitlik yapan Mehmet Yamer (40), 9 Kasım 2018'de inşaat firmasının önünde uğradığı silahlı saldırıda öldü. Olayla ilgili Halil Karabağ, oğlu Kutluğhan Karabağ, tetikçi olduğu iddia edilen beden eğitimi öğretmeni Gökhan Dülger ile olaya iştirak ettikleri öne sürülen Mert Danacı ve Kemal Atik hakkında dava açıldı. Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Kutluğhan Karabağ, Gökhan Dülger, Kemal Atik ve Halil Karabağ müebbet hapis cezasına mahkûm edildi.

TAHLİYEYE İTİRAZ

Yaklaşık 3 yıl firari olarak aranan Halil Karabağ, 2024'te JASAT tarafından saklandığı evde yakalanıp tutuklandı. Kesinleşmiş müebbet hapis cezası nedeniyle yaklaşık 15-16 yıl daha cezaevinde kalması gereken Karabağ'a, Devlet Hastanesi ceza infaz kurumunda kalabileceği yönünde doktor raporu verdi. Karabağ daha sonra farklı bir yerden aldığı sağlık raporuyla infazını ertelettirerek, 2 yılda cezaevinden tahliye oldu. Tahliyesinden 10 gün sonra ise eşine şiddet uyguladı. Hukuk mücadelesi başlatan Mehmet Yamer'in oğlu Yusuf Yamer, "Bizim tek isteğimiz hukukun uygulanması. Dosyaya sunulan yeni delillerin değerlendirilmesini ve infaza ara verilmesi kararının kaldırılarak hükümlünün kalan cezasını ceza infaz kurumunda çekmesini istiyoruz" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör