Müftü Süleyman İlhami Özden dualarla toprağa verildi

Uzun yıllar İstanbul Beşiktaş İlçe Müftüsü ve Sakarya İl Müftü Vekili olarak görev yapan Süleyman İlhami Özden 2 ay önce kalp krizi geçirdi. Bir süredir Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan baba Özden dün fenalaştı. Doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamayan Müftü Özden için bugün Tarihi Orhan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Adapazarı Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Özden, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Özden ailesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, belediye başkanları, siyaset, iş, spor, eğitim, diyanet, bürokrasi dünyasının önde gelen isimleri ile kalabalık cemaatin katıldığı cenaze töreninde Adapazarı İlçe Müftüsü Bilal Albayrak helallik istedi.

Diyanet dünyasının "Süleyman ağabeyi" olarak da tanınan Müftü Süleyman İlhami Özden öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Adapazarı Yorgalar Aile Kabristanlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.