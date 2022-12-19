Müge Anlı canlı izle ekranı || 19 Aralık 2022 ATV canlı yayın ile Müge Anlı ile Tatlı Sert 3000. bölüm canlı izle

Müge Anlı yeni bölüm canlı izle ekranı ile hem Müge Anlı'nın doğum günü hem de programın 3000. bölümü kutlanıyor. Yıllardır yardımı olanlara yardım eli uzatan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, bu yıl da çıkmaya devam ediyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın ekranı ATV