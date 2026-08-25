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Giriş Tarihi: 25.08.2026 13:53

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu! Müge Anlı ne zaman, hangi gün başlayacak?

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen ve yüksek reytingli gündüz kuşağı programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert"in 2026-2027 yeni sezon yayın tarihi resmi olarak belli oldu. Peki "Müge Anlı ne zaman, hangi gün başlayacak?" İşte programın yeni sezon başlangıç tarihi ve yayın bilgilerine dair detaylar...

Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu! Müge Anlı ne zaman, hangi gün başlayacak?
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2026-2027 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon yayın tarihi için geri sayım başladı. Her bölümde farklı olayları ve dikkat çeken dosyaları gündeme getiren programın dönüşü için izleyiciler heyecanlı bekleyiş içinde. Ağustos ayının sonu ile Müge Anlı ATV ekranlarına dönemeye hazırlanıyor.

2026-2027 YENİ SEZON MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ekranlara dönüş tarihi netleşti. Yaz arasının sona ermesiyle birlikte yeni sezona başlayacak program, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü ATV ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkacak.

MÜGE ANLI HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Yeni sezonda da dikkat çeken dosyaları, kayıp olaylarını ve çözüm bekleyen vakaları ekrana taşıyacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, aynı yayın saatinde izleyici karşısına çıkmayı sürdürecek. Program, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak ve 12:45'te sona erecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu! Müge Anlı ne zaman, hangi gün başlayacak?
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