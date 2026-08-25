Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu! Müge Anlı ne zaman, hangi gün başlayacak?

2026-2027 Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon yayın tarihi için geri sayım başladı. Her bölümde farklı olayları ve dikkat çeken dosyaları gündeme getiren programın dönüşü için izleyiciler heyecanlı bekleyiş içinde. Ağustos ayının sonu ile Müge Anlı ATV ekranlarına dönemeye hazırlanıyor.
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ekranlara dönüş tarihi netleşti. Yaz arasının sona ermesiyle birlikte yeni sezona başlayacak program, 31 Ağustos 2026 Pazartesi günü ATV ekranlarında yeniden izleyici karşısına çıkacak.
Yeni sezonda da dikkat çeken dosyaları, kayıp olaylarını ve çözüm bekleyen vakaları ekrana taşıyacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, aynı yayın saatinde izleyici karşısına çıkmayı sürdürecek. Program, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak ve 12:45'te sona erecek.