Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon tarihi belli oldu! Müge Anlı ne zaman, hangi gün başlayacak?

MÜGE ANLI HANGİ GÜNLER, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Yeni sezonda da dikkat çeken dosyaları, kayıp olaylarını ve çözüm bekleyen vakaları ekrana taşıyacak olan Müge Anlı ile Tatlı Sert, aynı yayın saatinde izleyici karşısına çıkmayı sürdürecek. Program, hafta içi her gün saat 10.00'da ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanacak ve 12:45'te sona erecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör