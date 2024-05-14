Müge Anlı Şaban Ataş olayında kan donduran itiraf! Eşi canlı yayında cesedin yerini tespit etti! Şaban Ataş’ı kim öldürdü?

"Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu, cesedi götürdü"

Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un itirafında "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Kahvaltı yapıyorduk benden wi-fi şifresini istedi sonra bulamayınca bana küfür etti ben de üst kata bakmaya çıktım şifre için. Eve döndüğümde Şaban yüzüstü yatıyordu. Burhan kafasına sopayla vurdum sonra da çamaşır ipiyle boğdum dedi. İndiğimde Şaban morarmıştı, bayılmış gibiydi. Korku ve şokla bir şey yapamadım. Sonra oğlum Mert'i çağırdım. Hep beraber cansız bedenini halıya sarıp depoya bıraktık. Başından kan gelmeye başlamıştı. Siyah poşet koyduk. Kimliğini, ayakkabılarını, kıyafetlerini hatta parasını bile iz kalmasın diye sobada yaktım. 8 gün sonra da telefonunu sobada yaktım, hemen yakmak istemedim kapalı olursa şüphelenirlerdi. Diğer oğluma da baban kayıp arıyoruz ulaşamıyoruz dedim. Depoyu kapattık, akşamüstü Burhan geldi. Cesedi taşıdık yayla yolu üzerine üstünü örtmeden kenara bir yere koyduk üzerine battaniye sardım. Kardeşlerim, çocuklarım, ailem hepsinin hayatı mahvoldu hepsinin sebebi ben oldum. Polisi çağırmayı düşündüm olayı anlatayım dedim ama Burhan'ın da çocukları vardı bana senin için yaptım bu cinayeti dedi. O noktada durdum. Bana bugüne kadar çok sahip çıktı, çok şiddete maruz kaldım Burhan'ı arıyordum beni elinden o alıyordu. Çocuklarımı döverdi, Burhan'ı arardım o kurtarırdı bizi. Emine'nin itiraflarına karşılık Burhan ise kahvaltıdan sonra ben evden çıkıp gittim bu iddiaların benimle alakası yok ben çay içip çıktım evden. Kesinlikle vurmadım ve öldürmedim Şaban'a.