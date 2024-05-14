Müge Anlı Şaban Ataş olayında kan donduran itiraf! Eşi canlı yayında cesedin yerini tespit etti! Şaban Ataş’ı kim öldürdü?

Yasak aşk iddialarının dikkat çektiği Şaban Ataş olayında yeni gelişmeleri bugün Müge Anlı aktardı. Şaban Ataş kaybının 53. Gününde ölü olarak bulundu. Canlı yayında eski eşten gelen itiraflar sonucunda Müge Anlı ekibi olay yerine giderek cesedin yerini tespit etti! İşte, Şaban Ataş olayında son dakika yaşananlar!
Günlerdir Muğla'da aranıyordu! Cesedinin üzeri taşlarla örtülmüş halde bulundu.
52 yaşındaki üç çocuk babası Şaban Ataş'ı Muğla'dan sırra kadem basmıştı. Üç çocuk babası Şaban Ataş'ı aramak için Müge Anlı'ya gelen kuzeni Bahri Ataş tüm detayları anlatmıştı. Kuzen Bahri Ataş, kuzeninin arkadaşı Burhan ile Şaban'ın karısı Emine arasında ilişki olduğunu, bunu 5 yıl önce duyduğunu anlattı. Kuzeni ile yengesinin boşandığını anlatan Bahri Ataş, "Yengem Emine, kuzenim Şaban'ın motosikletiyle kaybolduğunu söyledi" dedi. Müge Anlı ekibi eve gittiğinde Şaban'ın motosikletinin evin kapısında olduğunu söyledi. Yayına gelen telefonlar üzerine Burhanettin ve Emine'nin ilişkilerinin neredeyse 15 yıldır devam ettiği ortaya çıktı. Bu gelişmeler üzerine Burhanettin, Müge Anlı ekibine "Şaban'la çok yakın iki arkadaşız tom&jerry gibiyiz. Birbirimize panpa diye sesleniriz. Kendisi kadınlara düşkün biriydi sosyal medyasında 3 bin kadın takip ediyordu, şimdi de çalışma bahanesiyle bir kadının peşine düşmüştür diyerek kendi odağındaki iddiaları reddetmişti.
"Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu, cesedi götürdü"
Boşanmasına rağmen Şaban Ataş ile aynı evde yaşamaya devam eden Emine Karabulut'un itirafında "Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Kahvaltı yapıyorduk benden wi-fi şifresini istedi sonra bulamayınca bana küfür etti ben de üst kata bakmaya çıktım şifre için. Eve döndüğümde Şaban yüzüstü yatıyordu. Burhan kafasına sopayla vurdum sonra da çamaşır ipiyle boğdum dedi. İndiğimde Şaban morarmıştı, bayılmış gibiydi. Korku ve şokla bir şey yapamadım. Sonra oğlum Mert'i çağırdım. Hep beraber cansız bedenini halıya sarıp depoya bıraktık. Başından kan gelmeye başlamıştı. Siyah poşet koyduk. Kimliğini, ayakkabılarını, kıyafetlerini hatta parasını bile iz kalmasın diye sobada yaktım. 8 gün sonra da telefonunu sobada yaktım, hemen yakmak istemedim kapalı olursa şüphelenirlerdi. Diğer oğluma da baban kayıp arıyoruz ulaşamıyoruz dedim. Depoyu kapattık, akşamüstü Burhan geldi. Cesedi taşıdık yayla yolu üzerine üstünü örtmeden kenara bir yere koyduk üzerine battaniye sardım. Kardeşlerim, çocuklarım, ailem hepsinin hayatı mahvoldu hepsinin sebebi ben oldum. Polisi çağırmayı düşündüm olayı anlatayım dedim ama Burhan'ın da çocukları vardı bana senin için yaptım bu cinayeti dedi. O noktada durdum. Bana bugüne kadar çok sahip çıktı, çok şiddete maruz kaldım Burhan'ı arıyordum beni elinden o alıyordu. Çocuklarımı döverdi, Burhan'ı arardım o kurtarırdı bizi. Emine'nin itiraflarına karşılık Burhan ise kahvaltıdan sonra ben evden çıkıp gittim bu iddiaların benimle alakası yok ben çay içip çıktım evden. Kesinlikle vurmadım ve öldürmedim Şaban'a.
Yapılan itirafın ardından 3 kişi gözaltına alındı.
İddialara göre programın ardından Müge Anlı'nın baş başa görüştüğü Emine Karabulut cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini söyledi. Durumun Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesinin ardından ekipler belirtilen bölgeye gitti. Ekipler, Sarıyer mevkiinde üstü taşlarla örtülmüş bir ceset buldu. Cesedin Şaban Ataş'a ait olduğu teyit edildi.