Haberler Yaşam Haberleri Müge Anlı’da çözülen çifte cinayette şok detaylar! Zeynel Boyacı, baldızını 13 Ağustos’ta öldürmüş
Giriş Tarihi: 25.1.2024 13:19

Müge Anlı’da çözülen çifte cinayette şok detaylar! Zeynel Boyacı, baldızını 13 Ağustos’ta öldürmüş

Müge Anlı’nın Programında gözaltına alınan ve 36 gündür kayıp olan moto-kurye Ali Diken’i (32) döverek öldürdüğünü itiraf eden Antalyalı Kuaför Zeynel Boyacı’nın, baldızı Zeynep Ece Aksay’ı (26) da öldürdüğünü itiraf etmesi, seri cinayetleri ortaya çıkardı. İki ceset, 30 metre aralıklarla toprağa gömülü bulunurken, Zeynep Ece Aksay’ın da 13 Ağustos’ta öldürüldüğü ve ailesinin kayıp başvurusunun bulunduğu belirlendi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Müge Anlı’da çözülen çifte cinayette şok detaylar! Zeynel Boyacı, baldızını 13 Ağustos’ta öldürmüş

Antalya'da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan kayboldu. Annesi ve yengesi, Ali Diken'i aramak için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinden yardım istedi. 36 gündür aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Televizyon programına katılan Zeynel Boyacı, şüpheli tavırlarının ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Sorguda ise Ali Diken'i döverek öldürdükten sonra gömüldüğü yeri polise gösterdi.

Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye de ekipler Ali Diken'in cansız bedenini buldu.

CESET BALDIZI ÇIKTI

Zeynel Boyacı ekiplere baldızı Zeynep Ece Aksay'ı da Ağustos ortasına doğru öldürüp gömdüğünü söyledi. Ali Diken'nin cesedini çıkarıldığı noktanın 30 metre uzağında yapılan aramada bu kez Zeynep Ece Aksay'ın battaniyeye sarılı cesedi bulundu.

Yaklaşık 4 saat suren aramanın ardından ilk cesedin çıktığı yerin kuzeyinde battaniyeye sarılı 26 yaşındaki Zeynep Ece Aksay'ın cesedi çıkarıldı.

AİLELER BEKLENİYOR

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda olan Ali Diken ve Zeynep Ece Aksay'ın tanınmaz durumundaki cenazeleri olay yeni inceleme ekiplerince ayrıntılı olarak inceleniyor.

Öte yandan iki cenaze yakınını gün içinde Adli Tıp'a geleceği öğrenildi.

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Müge Anlı’da çözülen çifte cinayette şok detaylar! Zeynel Boyacı, baldızını 13 Ağustos’ta öldürmüş
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