Müge Anlı’da çözülen çifte cinayette şok detaylar! Zeynel Boyacı, baldızını 13 Ağustos’ta öldürmüş

Antalya'da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan kayboldu. Annesi ve yengesi, Ali Diken'i aramak için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinden yardım istedi. 36 gündür aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.
Televizyon programına katılan Zeynel Boyacı, şüpheli tavırlarının ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Sorguda ise Ali Diken'i döverek öldürdükten sonra gömüldüğü yeri polise gösterdi.
CESET BALDIZI ÇIKTI
Zeynel Boyacı ekiplere baldızı Zeynep Ece Aksay'ı da Ağustos ortasına doğru öldürüp gömdüğünü söyledi. Ali Diken'nin cesedini çıkarıldığı noktanın 30 metre uzağında yapılan aramada bu kez Zeynep Ece Aksay'ın battaniyeye sarılı cesedi bulundu.
Yaklaşık 4 saat suren aramanın ardından ilk cesedin çıktığı yerin kuzeyinde battaniyeye sarılı 26 yaşındaki Zeynep Ece Aksay'ın cesedi çıkarıldı.
AİLELER BEKLENİYOR
Antalya Adli Tıp Kurumu'nda olan Ali Diken ve Zeynep Ece Aksay'ın tanınmaz durumundaki cenazeleri olay yeni inceleme ekiplerince ayrıntılı olarak inceleniyor.