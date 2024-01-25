Müge Anlı’da çözülen çifte cinayette şok detaylar! Zeynel Boyacı, baldızını 13 Ağustos’ta öldürmüş

CESET BALDIZI ÇIKTI

Zeynel Boyacı ekiplere baldızı Zeynep Ece Aksay'ı da Ağustos ortasına doğru öldürüp gömdüğünü söyledi. Ali Diken'nin cesedini çıkarıldığı noktanın 30 metre uzağında yapılan aramada bu kez Zeynep Ece Aksay'ın battaniyeye sarılı cesedi bulundu.