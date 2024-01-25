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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti... Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! İkinci ceset baldızı çıktı
Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 10:42

Son dakika haberi: Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti... Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! İkinci ceset baldızı çıktı

Son dakika haberi: Türkiye, Müge Anlı'nın programında açıklanan cinayet itirafıyla sarsılmıştı. Antalya'da yaşayan ve 36 gündür kayıp olan Ali Diken'in en yakın arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Ali Diken'in cinayete kurban gidip gömüldüğü topraktan çıkarılmasının ardından cinayet şüphelisinin ifadeleri sonrası aynı bölgenin yaklaşık 30 metre uzağında battaniyeye sarılı 26 yaşında kadın cesedi bulundu. Cesedin Ali Diken'i öldüren Zeynel Boyacı'nın baldızı olduğu öğrenildi.

Erdoğan ÖZTÜRK
Son dakika haberi: Müge Anlı’da cinayeti itiraf etmişti... Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! İkinci ceset baldızı çıktı

Antalya'da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinden yardım istedi.

Son dakika haberi: Müge Anlı’da cinayeti itiraf etmişti... Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! İkinci ceset baldızı çıktı

36 gündür aranan Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Televizyon programına katılan Zeynel Boyacı. (33), şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı.

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Son dakika haberi: Müge Anlı’da cinayeti itiraf etmişti... Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! İkinci ceset baldızı çıktı

Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Zeynel B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti.

Ali Diken'in cesedini gömdüğü yeri gösterdi, ikinci ceset bulundu | Video

Son dakika haberi: Müge Anlı’da cinayeti itiraf etmişti... Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! İkinci ceset baldızı çıktı

Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü.

Son dakika haberi: Müge Anlı’da cinayeti itiraf etmişti... Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! İkinci ceset baldızı çıktı

Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada bir cesede ulaşıldı.

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