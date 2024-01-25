Son dakika haberi: Müge Anlı’da cinayeti itiraf etmişti... Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! İkinci ceset baldızı çıktı

Antalya'da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte Antalya'dan kayboldu. Annesi ve yengesi, 32 yaşındaki Ali Diken'i aramak için ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ekibinden yardım istedi.