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Son dakika haberi: Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti... Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! İkinci ceset baldızı çıktı
Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
10:42
Son dakika haberi: Müge Anlı'da cinayeti itiraf etmişti... Ali Diken cinayetinde kan donduran gelişme! İkinci ceset baldızı çıktı
Son dakika haberi: Türkiye, Müge Anlı'nın programında açıklanan cinayet itirafıyla sarsılmıştı. Antalya'da yaşayan ve 36 gündür kayıp olan Ali Diken'in en yakın arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Ali Diken'in cinayete kurban gidip gömüldüğü topraktan çıkarılmasının ardından cinayet şüphelisinin ifadeleri sonrası aynı bölgenin yaklaşık 30 metre uzağında battaniyeye sarılı 26 yaşında kadın cesedi bulundu. Cesedin Ali Diken'i öldüren Zeynel Boyacı'nın baldızı olduğu öğrenildi.