Haberler Yaşam Haberleri Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı
Giriş Tarihi: 17.07.2026 11:35

Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda 67 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Olayla bağlantılı olarak Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü personelince yürütülen takip çalışmaları sonucunda karada 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı.

SENA UYANER SENA UYANER
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İzmir MİT Bölge Başkanlığından Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapılabileceğine ilişkin istihbari bilgi alınması üzerine; Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli, 1 Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) ve 1 Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye sevk edildi. Gerçekleştirilen operasyonda 67 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Olayla bağlantılı olarak Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü personelince yürütülen takip çalışmaları sonucunda karada 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi daha yakalandı.

"MÜCADELEMİZİ KARADA VE DENİZDE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Ülkemizin huzuru ve güvenliği için düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemizi karada ve denizde kararlılıkla sürdürüyoruz. Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığımızı ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığımızı, İzmir MİT Bölge Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.

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#MUĞLA #İÇİŞLERİ BAKANLIĞI #BODRUM

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Muğla açıklarında 67 düzensiz göçmen ve 5 göçmen kaçakçısı yakalandı
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