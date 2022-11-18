Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Muğla deprem ile sarsıldı! Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede oldu? 18 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 18.11.2022 08:01 Son Güncelleme: 18.11.2022 08:02

SON DAKİKA: Muğla deprem ile sarsıldı! Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede oldu? 18 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Son dakika haberi... Muğla deprem ile sarsıldı. AFAD verilerine göre; saatler 07.26'yı gösterdiğinde Ula ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı bölge halkını korkuttu. Depremi hisseden vatandaşlar, arama motorları üzerinden "Son depremler listesi ile az önce Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 18 Kasım 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika Muğla depremi ile ilgili ayrıntılar.

SON DAKİKA: Muğla deprem ile sarsıldı! Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede oldu? 18 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Muğla'da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında korku ve paniğe neden oldu. Bu noktada ise "Son depremler listesi ile 18 Kasım 2022 Az önce Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, büyüklüğü kaç, nerede oldu?" soruları gündemdeki yerini aldı. AFAD verilerine göre Muğla depremi derinliği 7 km olarak ölçüldü. İşte 18 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Muğla depremi detayları.

SON DAKİKA: MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM!

Sabah saatlerinde Muğla'da korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Ula merkezli depremin büyüklüğü 4.0 olarak bildirildi. İşte son dakika haberinin detayları...

MUĞLA'DA DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE, HANGİ İLÇEDE?

Muğla ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin Ula merkezli olduğunu duyurdu. Depremin şiddeti ise 4.0 olarak saptandı.

Saat 07.26'da yaşanan sarsıntı, 7 kilometre derinlikte kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Muğla deprem ile sarsıldı! Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede oldu? 18 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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