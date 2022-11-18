SON DAKİKA: Muğla deprem ile sarsıldı! Muğla’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, nerede oldu? 18 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Muğla'da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Muğla'nın Ula ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, bölge halkında korku ve paniğe neden oldu. Bu noktada ise "Son depremler listesi ile 18 Kasım 2022 Az önce Muğla'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde, büyüklüğü kaç, nerede oldu?" soruları gündemdeki yerini aldı. AFAD verilerine göre Muğla depremi derinliği 7 km olarak ölçüldü. İşte 18 Kasım 2022 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile son dakika Muğla depremi detayları.