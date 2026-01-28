Muğla etkili yağışa teslim! Sokaklar göle döndü evleri su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Muğla genelinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kıyı ilçelerde etkisini artıran yağış, sel ve su baskınlarına neden oldu.

MARMARİS'TE HAYAT FELÇ OLDU

Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış ve fırtına, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yaşanan taşkınlar nedeniyle 20 evi su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Kayalardan kopan parçaların karayoluna düşmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Şiddetli yağışın ardından meydana gelen taşkınlar nedeniyle Turunç yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı.

Dereözü yolunda etkili olan yağış nedeniyle yoldan çıkan bir araçta mahsur kalan kişiler için kurtarma çalışması başlatıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, ekiplerin kurtarma çalışmaları sürüyor.

DATÇA'DA SELDE CAN PAZARI

Datça ilçesi Karaköy Mahallesi'nde ise sele kapılan bir vatandaş yaşanan can pazarının ardından sağ olarak kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet U. aracıyla arazisine gittiği sırada, aşırı yağış nedeniyle taşan dereden geçmeye çalışırken sele kapıldı. Aracıyla birlikte sürüklenen Ahmet U., telefonla yeğeni ve eşine ulaşarak yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye, sahil güvenlik ve MAG-AME SAR ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmaları sonucunda Ahmet U., yaklaşık bir saat sonra dere kenarında bir çalıya tutunmuş halde bulundu. Sağ olarak kurtarılan vatandaş, hipotermi riski nedeniyle Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle tarım alanları ve seralarda zarar meydana geldi. Menteşe, Milas ve Bodrum'da ise bazı sokaklar göle döndü. Yetkililer, yağışların yer yer etkisini sürdürebileceğini belirterek, özellikle dere yatakları ve riskli bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.