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Giriş Tarihi: 2.10.2022 09:50 Son Güncelleme: 2.10.2022 09:50

Muğla Kamp Alanları – En iyi, Deniz Kenarı Muğla Kamp Alanları Ve Çadır Kurulacak Yerler

Ormanın ve cam gibi berrak denizin bir arada keyfine varılan, güzel illerimizden Muğla’da kamp tatili yapmak oldukça hoş bir deneyim olacaktır. Tatil sezonunun yoğun olduğu bugünlerde kimi bireyler kamp ve çadır tatili yapmak istemektedir. Muğla ilinde kamp yapacak olanlar ‘Muğla’da kamp nerede yapılır?’ sorusunun yanıtlarını merak etmektedir. Bu yazımızda siz değerli okurlarımız için Muğla kamp alanları ve çadır kurulacak yerler hakkında detaylı bilgileri derledik.

Muğla Kamp Alanları – En iyi, Deniz Kenarı Muğla Kamp Alanları Ve Çadır Kurulacak Yerler

Bir yandan doğayla haşır neşir olurken bir yandan deniz tatili yapmayı kim istemez ki? Ülkemizin birbirinden güzel illerinden birisi olan Muğla'da sakin, doğanın sunduğu güzellikler içinde hem kamp hem tatil yapmak mümkün. Peki, Muğla çadır kamp alanları nerelerdir? Bu sorunun yanıtını sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar...

Muğla Kamp Alanları Ve Çadır Kurulacak Yerler

Birbirinden güzel koyları, yüzlerce çeşit bitki ve ağaç türlerinden oluşan ormanları ve eşsiz manzaralarıyla adeta yeryüzünde bir cennet hissi uyandıran Muğla ilimizde, kamp severler özellik yaz ve bahar aylarında kamp yapma olanağına sahiptirler. Çadır kampı yapmaya oldukça müsait doğal yerlere sahip olan Muğla'daki kamp alanlarını sözler için şöyle sıralayabiliriz;

Kargı Koyu Kamp Alanı

Muğla'nın Datça ilçesinde yer alan Kargı Koyu yakınlarında konumlanmış olan bu kamp alanı, hem yemyeşil ormanın tadını çıkarmak hem sakin ve berrak deniz manzarası eşliğinde keyif yapmak için birebirdir. Muğla merkeze 2 saat Datça merkeze 3 kilometre uzaklıkta olması, kamp alanının sık tercih edilmesinin etkenleri arasında yer almaktadır. Kamp alanında WC ve duş imkanlarından yararlanarak ücretsiz çadır kampı yapabilirsiniz.

İnbükü Kamp Alanı

Marmaris'te yer alan İnbükü kamp alanı ücretsiz ve ulaşımı kolay olduğu için en çok tercih edilen çadır kamp alanlarından birisidir. Hem karavan hem de çadır için epeyce geniş bir alana sahip olan İnbükü kamp alanında WC ve duş yoktur ancak yakınında bulunan özel işletmelerin WC ve duş imkanlarından belli bir ücret karşılığında faydalanabilirsiniz.

Pamucak Plajı Kamp Alanı

Marmaris İçmeler sahil şeridinde bulunan kamp alanı, kızılçam ormanları arasında denizin ve huzurun keyfini çıkarmak için birebir. Pamucak Plajı kamp alanı yakınlarında su etkinlikleri tesisleri olması da alandaki kamp tatilini daha eğlenceli hale getirmektedir. Ücretsiz olan bu kamp alanında WC, elektrik ve duş gibi imkanlar yok fakat kamp yakınındaki özel işletmelerde bahsi geçen olanaklardan ücret karşılığında faydalanabilirsiniz.

Aksazlar Koyu Kamp Alanı

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı olan Aksaz Koyu yakınlarında konumlanmış olan bu kamp alanı ilçe merkezine yaklaşık olarak 4 kilometre uzaklıktadır. Alana toplu taşıma, özel araç ve yürüyüşle varmak mümkün. Ücretsiz olmasının yanı sıra kamp alanında WC ve duş imkanlarının olması kampçılara konforlu bir çadır kampı tecrübesi sunmaktadır.

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Muğla Kamp Alanları – En iyi, Deniz Kenarı Muğla Kamp Alanları Ve Çadır Kurulacak Yerler
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