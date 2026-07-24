Muğla Köyceğiz’deki yangın söndürüldü

Yangın, Köyceğiz ilçesi Çandır Mahallesi sınırlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle arazide yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgarla birlikte alevler kısa sürede geniş alana yayıldı.

EKİPLER YOĞUN ÇABA SARF ETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler, alevlere müdahale etti. Kaunos Antik Kenti'nin bulunduğu ve ekoturizm alanı ilan edilen Çandır Mahallesi'nde çıkan yangının kontrol altına alınması için ekipler yoğun çaba sarf etti.

BÖLGEDE SOĞUTMA VE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Kara yolu ulaşımının da olmadığı bölgeye ekipler, Dalyan'dan tekneler ile geçerken, ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.



Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör