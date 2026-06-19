Muğla merkezli 3 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 17 gözaltı

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Örgütlü şekilde hareket eden şüphelilerin taşınmaz ve gayrimenkul alım-satımı vaadiyle 7 ayrı olayda mağdurları 142 milyon lira dolandırdığı tespit edildi. Suçtan elde edilen gelirlerin ise akraba ve yakınları adına gayrimenkul alımında ya da kripto para hesaplarında değerlendirildiği belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda 16 Haziran'da Ortaca, Köyceğiz, Malatya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.