Muğla merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Muğla merkezli İstanbul, Ankara, Eskişehir, Yalova ve Kastamonu'da örgütlü bir şekilde vatandaşları sahte belgelerle dolandırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce 18 farklı adreste eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde A.S., H.Ş., M.Ö., Ş.Ş., B.Ş., A.A., Y.D., F.E., T.M., A.K. ve M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramalarda, suçtan elde edildiği değerlendirilen 550 bin 000 TL ve 8200 Pound nakit para ile 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 11 şüpheli yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.