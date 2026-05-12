Muğla merkezli "Daltonlar" suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 12 şüpheli yakalandı

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstanbul, Ankara, Antalya, Şanlıurfa ve Muğla'da ikamet eden şüphelilere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, adli işlemleri yapılmak üzere Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği öğrenildi. Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

