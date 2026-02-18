Muğla sahillerinde etkili yağışa teslim! Bodrum ve Fethiye’de taşkınlar yaşandı

Etkili yağış ve fırtına, Muğla'nın sahil kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Bodrum ve Fethiye'de taşkın ve su baskınları meydana geldi.

Bodrum'da etkili olan lodos fırtınası, Gümüşlük'te sahil kenarındaki restoranlarda büyük hasara yol açtı. Dün akşam saatlerinde başlayan fırtınayla birlikte Gümüşlük sahilinde faaliyet gösteren işletmelere dev dalgalar vurdu. Şiddetli rüzgâr ve dalgaların etkisiyle çok sayıda işletmede maddi hasar oluştu.

FETHİYE'DE DENİZ TAŞTI

Fethiye'de dün akşam etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış sonrası deniz taştı, sahil kordon boyu sular altında kaldı. Olayın ardından belediye ekipleri sahaya inerek temizlik ve müdahale çalışmalarına başladı. Fethiye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, deniz kıyıları ve dere yataklarında biriken sazlık kalıntıları ile çöpleri topladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında kıyı şeridi ve su kanallarında temizlik yapıldı.

Seydikemer'de etkisini artıran kuvvetli sağanak yağışın ardından Karabel Barajı çevresinde su seviyesi yükseldi. Baraj yolu çamur ve su birikintileriyle kaplanırken, yağış nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede araç trafiğinin kontrollü şekilde sağlandığı bildirildi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı temizlik ve müdahale çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.