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Giriş Tarihi: 30.08.2026 11:35

Muğla ve Antalya yangını kontrol altında

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayarak Antalya’nın Kaş ilçesine sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda gece kontrol altına alındı.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Muğla ve Antalya yangını kontrol altında
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Seydikemer Korubükü köyü yakınlarında sabah saatlerinde tarım alanında yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Saklıkent Kanyonu'na yakın bir noktada çıkan yangın, kuzeyden esen saatteki hızı 50 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarla birlikte kanyondan gelen dereyi aşarak Antalya Kaş ilçesi Palamut Mahallesine sıçradı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına, Muğla ve Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangının söndürülmesi için havadan ve karadan mücadele başlattı. Orman Genel Müdürlüğü'nün X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "4 uçak, 15 helikopter, 72 arazöz, 6 iş makinesi, 450 personel ile Muğla'nın Seydikemer ilçesinde orman dışı alanda başlayan ve Antalya'nın Kaş ilçesine sıçrayan yangına müdahale rüzgarında dinmesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması başlatıldı.

EVLER VE SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Yangında evler, seralar, araçlar küle dönerken, onlarca büyük ve küçük baş hayvan telef oldu. Antalya valiliği soğutma çalışmasının ardından hasar tespit çalışmasına geçileceğini kaydetti. Yanan ev, araç ile telef olan hayvanların sayısının belirleneceğini kaydetti.

#ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #MUĞLA #ANTALYA

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Muğla ve Antalya yangını kontrol altında
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