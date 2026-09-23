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Giriş Tarihi: 23.09.2026 11:57

Muğla'da 12 kaçak göçmen yakalandı! Dikkat çekmemek için bakın ne yaptılar...

Muğla'nın Milas ilçesinde, yelkenli tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışan 12 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenlerin, dikkat çekmemek amacıyla günlük ve şık kıyafetler giymesi ise dikkat çekti.

DHA
Muğla’da 12 kaçak göçmen yakalandı! Dikkat çekmemek için bakın ne yaptılar...
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Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 14.00 sıralarında Milas açıklarında yelkenli teknede bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu.

12 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Teknede 4'ü çocuk 12 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Öte yandan, teknede yakalanan kaçak göçmenlerin giyim tarzları da dikkat çekti. Göçmenlerin, dikkat çekmemek amacıyla günlük yaşamda kullanılan şık kıyafetler giydiği görüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MUĞLA #MİLAS

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Muğla'da 12 kaçak göçmen yakalandı! Dikkat çekmemek için bakın ne yaptılar...
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