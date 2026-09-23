Muğla’da 12 kaçak göçmen yakalandı! Dikkat çekmemek için bakın ne yaptılar...

Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, önceki gün saat 14.00 sıralarında Milas açıklarında yelkenli teknede bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler, hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu.
12 KAÇAK GÖÇMEN VE 2 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI
Teknede 4'ü çocuk 12 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Öte yandan, teknede yakalanan kaçak göçmenlerin giyim tarzları da dikkat çekti. Göçmenlerin, dikkat çekmemek amacıyla günlük yaşamda kullanılan şık kıyafetler giydiği görüldü.