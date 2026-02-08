Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da 35 yaşındaki Bahar’ın kahreden sonu: Arkadaşlarıyla kaldığı teknede öldü!
Giriş Tarihi: 8.02.2026 22:52

Muğla’da 35 yaşındaki Bahar’ın kahreden sonu: Arkadaşlarıyla kaldığı teknede öldü!

Muğla’da meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla tekne kiralayan 35 yaşındaki Bahar Taş, sabah arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu. Talihsiz kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Muğla’da 35 yaşındaki Bahar’ın kahreden sonu: Arkadaşlarıyla kaldığı teknede öldü!
  • ABONE OL

Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen Bahar Taş'ın, arkadaşlarıyla birlikte dün gezmek için Muğla'nın Milas ilçesine gittiği belirtildi. İddiaya göre, burada tekne kiralayan arkadaş grubu, geceyi teknede geçirdi.

Bugün sabah uyandıklarında ise Taş'ın hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince Taş'ın arkadaşlarının ifadesine başvurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da 35 yaşındaki Bahar’ın kahreden sonu: Arkadaşlarıyla kaldığı teknede öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz