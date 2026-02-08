Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da 35 yaşındaki Bahar’ın sır ölümü: 2 kişi gözaltında!
Giriş Tarihi: 8.02.2026 22:52 Son Güncelleme: 9.02.2026 01:37

Muğla’da 35 yaşındaki Bahar’ın sır ölümü: 2 kişi gözaltında!

Muğla’da meydana gelen olayda, arkadaşlarıyla tekne kiralayan 35 yaşındaki Bahar Taş, sabah arkadaşları tarafından ölü olarak bulundu. Talihsiz kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırılırken, 2 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Muğla’da 35 yaşındaki Bahar’ın sır ölümü: 2 kişi gözaltında!
  • ABONE OL

Aydın'ın Efeler ilçesi Çeştepe Mahallesi'nde yaşadığı öğrenilen Bahar Taş'ın, arkadaşlarıyla birlikte dün gezmek için Muğla'nın Milas ilçesine gittiği belirtildi. İddiaya göre, burada tekne kiralayan arkadaş grubu, geceyi teknede geçirdi.

Bugün sabah uyandıklarında ise Taş'ın hareketsiz şekilde durduğunu fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde Taş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerince Taş'ın arkadaşlarının ifadesine başvurulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Muğla'nın Milas ilçesine arkadaşlarıyla birlikte gezmeye gelen ve burada kiraladıkları teknede geceyi geçiren Bahar Taş'ın, dün sabah saatlerinde teknede ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, olay sırasında teknede bulunan T.Y. ve S.E. isimli iki şüpheli, akşam saatlerinde jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da 35 yaşındaki Bahar’ın sır ölümü: 2 kişi gözaltında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz