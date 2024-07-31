Muğla’da 4 ayrı noktada orman yangını

Muğla'nın Ortaca ilçesi Aşı Koyu mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başladı. Ortaca Aşı koyu mevkiinde de orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

YANGIN NOKTALARINA ÇOK HIZLI MÜDAHALE EDİLİYOR

Milas Dörttepe ve Aydın Çine de makilik arazilerde çıkan yangına ise hava ve kara ekipleriyle yoğun müdahale ediliyor