Muğla’da 4 gündür kayıp olan 41 yaşındaki adam serada ölü bulundu!

Serada yapılan incelemede Mehmet Ali Yiğit'in cansız bedeni bulundu. Olay yerine Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edilirken, bölgedeki incelemeler sürüyor. Yiğit'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilecek. Öte yandan, ilk gün gerçekleştirilen arama çalışmalarında cesedin bulunamaması nedeniyle olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi. Cesedin seraya daha sonra bırakılmış olabileceği ihtimali de soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.

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