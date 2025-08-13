Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 13.8.2025 21:01 Son Güncelleme: 13.8.2025 21:08

Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.39'da merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin derinliği 56.87 kilometre olarak belirlendi.

