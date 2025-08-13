Giriş Tarihi: 13.8.2025 21:01Son Güncelleme: 13.8.2025 21:08
Muğla'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi, Datça açıklarında (66.22 kilometre), saat 20.39’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABONE OL
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.39'da merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi. Depremin derinliği 56.87 kilometre olarak belirlendi.