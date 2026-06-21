Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da acı olay! Balayı sadece 3 gün sürdü: Yüksekten denize atlayan damat 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!
Giriş Tarihi: 21.06.2026 15:57

Muğla’da acı olay! Balayı sadece 3 gün sürdü: Yüksekten denize atlayan damat 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen olay yürekleri dağladı. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde evlendikten sonra balayı tatili için gittikleri yerde yüksekten denize atlayan yeni evli 27 yaşındaki Süleyman Sarıefe ağır yaralandı. Genç damat, 12 gün süren yaşam mücadelesini kaybederken memleketinde gözyaşları içinde toprağa verildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Muğla’da acı olay! Balayı sadece 3 gün sürdü: Yüksekten denize atlayan damat 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!
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Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 6 Haziran günü Ezgi Sarıefe ile dünyaevine giren Süleyman Sarıefe (27), balayı tatili için Muğla'nın Fethiye ilçesine gitti. Tatillerinin üçüncü günü 9 Haziran'da yüksek bir noktadan denize atlayan Sarıefe, suya başının üzerine düşerek ağır yaralandı.

12 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç damat tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan ve 12 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Süleyman Sarıefe doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.

SEVENLERİ YASA BOĞULDU

Turgutlu'da özel bir firmada çalıştığı öğrenilen Sarıefe'nin acı haberi, başta yeni evlendiği eşi olmak üzere ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

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GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatının baharında yaşamını yitiren Süleyman Sarıefe'nin cenazesi, memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesine getirildi. Kütük Minare Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına babası Mehmet Sarıefe, annesi Gülay Gülmez, acılı eşi Ezgi Sarıefe, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede ayakta durmakta güçlük çeken aileyi yakınları teselli etmeye çalıştı. Kılınan cenaze namazının ardından genç damadın naaşı, Alaşehir Yeni Mezarlık'ta dualarla toprağa verildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MANİSA #FETHİYE #MUĞLA

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Muğla’da acı olay! Balayı sadece 3 gün sürdü: Yüksekten denize atlayan damat 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!
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