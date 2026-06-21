Muğla’da acı olay! Balayı sadece 3 gün sürdü: Yüksekten denize atlayan damat 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti!

12 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan genç damat tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan ve 12 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Süleyman Sarıefe doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak dün hayatını kaybetti.