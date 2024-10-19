Muğla’da alevlerle mücadele sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesi Turnalı Mevkiinde önceki gün sabah karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Gökova Körfezi Turnalı Mevkiinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları ikinci gününde devam ediyor. Yangına havadan 6 uçak ve 10 helikopter, karadan ise 23 arazöz, 6 su ikmal aracı, 2 dozer ve 131 orman personeli görev yapıyor. Yangın, önceki akşam çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede genişleyerek Kıran sahiline ulaştı. Bu bölgede 4 ev ve 3 ahır yanarak kül olurken, yaklaşık 100 dönümlük zeytinlik alan da büyük zarar gördü. Ayrıca, yangında 110 arı kovanı yandı. Bu arada Dalaman ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Taşbaşı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan 2 gün müdahale etti. Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Dalaman'da meydana gelen yangının yoğun mücadeleler sonucu kontrol altına alındığı bildirildi.