Muğla’da ambulans devrildi: Paramedik yaralandı!

Giriş Tarihi: 6.02.2026 16:32

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen ambulanstaki paramedik Tuncay Şahin (27) yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Bayır Mahallesi, Bayır Makası mevkiinde meydana geldi. Fethiye'den Seydikemer yönüne giden ambulans, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarına devrildi. Ambulansta bulunan paramedik Tuncay Şahin yaralandı. Hasta olmadığı belirtilen ambulanstaki diğer 3 kişi ise yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Tuncay Şahin, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

