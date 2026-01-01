Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da asayiş denetlemesi: 55 şüpheli yakalandı
Giriş Tarihi: 1.01.2026 23:34

Muğla'da asayiş denetlemesi: 55 şüpheli yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yılbaşı tedbirleri kapsamında genel asayişin devamının sağlanması, meydana gelmesi muhtemel olayların önlenmesi, aranan şahısların yakalanmas amacıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 19 bin 771 şahıs sorgulanırken 55 şüpheli de yakalandı.

AA
Denetimler kapsamında 19 bin 771 şahıs sorgulandı, 27 bin 340 araç kontrol edildi. Bu kapsamda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 55 zanlı yakalandı. 547 şahsa trafik yönünden idari işlem uygulandığı denetimlerde 322 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde, 7 kuru sıkı tabanca, 7 av tüfeği, 924 av tüfeği fişeği, 104 tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu, 30 sentetik ecza, 38 bin 440 makaron, 750 elektronik sigara tütünü, 94 kilo nargile tütünü, 6 elektronik sigara, 312 şişe kaçak içki, 260 paket kaçak sigara, 153 litre sahte içki ele geçirildi.

