Muğla’da baba ve oğlunu öldürmüştü: Detaylar kan dondurdu! İşte o caniye istenen ceza...

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Menderes A. ve oğlu Kıvanç A'yı bıçakla öldüren, Menderes A'nın eşi Nesrin A'yı da yaralayan G.U. hakkında hazırlanan iddianame, Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

'BANA AŞIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Mağdur Nesrin A. iddianamede yer alan beyanında, eski eşi olan Menderes A. ile birlikte yaşadıklarını belirtti. Sanık G.U'nun eşinin arkadaşı olduğunu, eşinin cezaevine girdiği zamanlarda sanığın kendisine maddi destek sağladığını anlatan Nesrin A. ifadesinde, "Eşimin de bu durumdan bilgisi vardı. Bu süre zarfından G.U. bana aşık olduğunu söyledi ama ben kendisine kardeş gözüyle baktığımı söyledim. Bana uzun zamandır para verdiğini ve karşılık alamadığını söylediğinde de Menderes cezaevinde çıkınca paralarını geri vereceğimi söyledim. Hatırlamadığım bir tarihte G.U. kendisiyle birlikte olmamam halinde beni, çocuğumu ve Menderes'i öldüreceğini söyledi. Korktuğum için şikayetçi olmamıştım." şeklinde konuştu.

Olay günü sanık ile Menderes'in evde alkol aldıklarını, sonrasında çıkan tartışmanın ardından, sanığın mutfaktan bıçak alarak Menderes'i bıçakladığını ifade eden Nesrin A, araya girmesi üzerine kendisini de sırtından bıçaklandığını dile getirdi.

"DEFALARCA BİZLERİ BIÇAKLADI"

Olay sırasında evde olan oğlu Kıvanç'a kaçmasını söylediğini, oğlu koştuğu sırada sanığın onu da sırtından bıçakladığını kaydeden Nesrin A, "Sanık, bir bana bir Menderes'e bir çocuğuma saldırıyordu. Defalarca bizleri bıçakladı. Menderes ve Kıvanç'ı kontrol ettim 'Öldüler' diye bağırdım. Bunun üzerine G.U. koşarak evden ayrıldı." dedi. Sanık G.U. ise savunmasında, olay günü Kıvanç'ın ardından eve girdiğini, bu sırada içeride Nesrin ile Menderes'in kavga ettiğini iddia etti. Menderes'in kendisine ve ailesine küfür ettiğini öne süren G.U, "Mutfak tezgahından aldığım bıçağı korkutmak amacıyla Menderes'e birkaç kez salladım. Sonrasını hatırlamıyorum, zaten alkollüydüm. Sinir hastasıyım ve ilaç kullanıyordum ancak ilaç kullanmayı bıraktım. Gerçekleştirdiğim olayın hala farkında değilim ve pişmanım." ifadelerini kullandı.

İddianamede, tutuklu sanığın Kıvanç A'nın ölümüne ilişkin "ağırlaştırılmış müebbet", Menderes A'nın ölümüne ilişkin "müebbet", Nesrin A'ya karşı öldürmeye teşebbüs suçundan da 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.