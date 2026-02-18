Muğla’da baba ve oğlunun ölümüne ilişkin davada ‘azmettirici iddiası’

'ANNESİNDEN ŞİKAYETÇİ'

Duruşmada Menderes Aşgın ile boşandığı Nesrin Acar'ın şikayetçi olan müşterek büyük çocuğu İbrahim Aşgın'ın avukatı Sibel Polat, mahkemede, Nesrin Acar'ın mağdur sıfatıyla değil, sanık olarak yargılanması gerektiğini savundu. Avukat Polat, "Müvekkilimiz de annesinden şikayetçidir. Nesrin Acar'ın sanık Göksal Uslu ile bir iletişimi olduğunu ve bu cinayetin birlikte planlandığını düşünüyoruz. Nesrin Acar kocasından nefret eden, onu sürekli küçük düşüren biridir. Bu olayın azmettiricisinin o olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle geriye dönük telefon görüşme kaydı trafiği (HTS) kayıtlarının çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

DURUŞMA SALONUNA GELİP İFADE VERMEK İSTEDİ

Sanık Göksal Uslu ise bir sonraki duruşmada mahkeme heyetinin karşısına bizzat çıkarak ifade vermek istediğini beyan etti. Tarafların dinlemesinin ardında mahkeme heyeti, Uslu'nun tutukluluk halinin devamına, iddiaların araştırılması için HTS kayıtlarının incelenmesine karar verip duruşmayı erteledi.