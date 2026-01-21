Muğla’da balkona molotoflu saldırıda yeni gelişme: Pazarlıkla 20 bin liraya yapılmış!

ŞÜPHELİLER MOLOTOF ATTIKLARI ANLARI KAYDA ALMIŞ

Olay günü keşif yapan ve hedef evi şaşıran şüphelilerin, Yunus Emre Fer'in ailesinin oturduğu daire yerine, aynı apartmanda yaşayan Mevlüde-Halit Kazan çiftinin balkonuna 3 molotofkokteyli attığı tespit edildi. Çiftin balkonunda zarar oluşurken, o anlar şüpheliler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak istenen Yunus Emre Fer'in ise olay tarihinde Türkiye'de olmadığı, Interpol üzerinden yapılan araştırmada, Yunanistan'a cezaevinde tutuklu olduğu ve Türkiye'de farklı suçlardan 7 ayrı arama kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

İddianamede, Orhan Karafoğlu, Emirkan Uslu ve Tugay Konya hakkında 'Mala zarar verme', 'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' ve 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması' suçlarından toplamda 3 yıldan 11 yıla kadar Mesut Can Ç. ile Yalçın D. için ise 'Kasten yangın çıkarma suretiyle mala zarar verme', 'Nitelikli hırsızlık' suçlarından 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. İddianame, Muğla 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.