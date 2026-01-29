Muğla’da bisikletiyle karşıya geçen Birkan’a çarpmıştı: Minik bedeni 4 gün dayanabildi!

4 GÜN DAYANABİLDİ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çillimoğlu, buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Dalaman Hürriyet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Birkan Çillimoğlu, doktorların müdahalelerine rağmen bugün hayatını kaybetti.