Muğla’da bulundu: Hepsi 2 bin yıl öncesine ait!

Knidos Antik Kenti'nde uzun süredir ilk kez böyle buluntulara rastladıklarını belirten Prof. Dr. Doksanaltı, "Mermer heykel başlarının, Helenistik ve Roma dönemlerine ait olduğu tespit edildi. Klasik dönem sanat özelliklerine sahip heykel başları, çok güzel ve mükemmel ayrıntılarıyla dikkat çekiyor. Knidos, çok büyük bir kent ve bu ortaya çıkan buluntular bize, her an büyük sürprizlerle karşılaşacağımızı gösteriyor" dedi.