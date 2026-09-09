Muğla’da çöp ev alarmı! Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Tam 5 ton atık çıkarıldı!

Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi Karaköy Mahallesi'nde bulunan ve mahalle sakinlerinin şikayetlerine konu olan çöp ev için belediye ekipleri harekete geçti. Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı doğrultusunda gerçekleştirilen temizlik çalışmasına Zabıta Müdürlüğü, Jandarma ve Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri de eşlik etti. Adrese ulaşan ekipler, ev içerisinde biriken atıkları kademeli olarak dışarı çıkardı.