Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da çöp ev alarmı! Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Tam 5 ton atık çıkarıldı!
Giriş Tarihi: 9.09.2026 11:37

Muğla’da çöp ev alarmı! Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Tam 5 ton atık çıkarıldı!

Muğla’nın Datça ilçesinde çevreye kötü kokular yaydığı ve haşere oluşumuna neden olduğu belirtilen çöp ev ihbarına giden ekipler neye uğradığını şaşırdı. O evden yaklaşık 5 ton atık ve çöp tahliye edildi. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Muğla’da çöp ev alarmı! Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Tam 5 ton atık çıkarıldı!
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Edinilen bilgiye göre, Datça ilçesi Karaköy Mahallesi'nde bulunan ve mahalle sakinlerinin şikayetlerine konu olan çöp ev için belediye ekipleri harekete geçti. Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı doğrultusunda gerçekleştirilen temizlik çalışmasına Zabıta Müdürlüğü, Jandarma ve Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri de eşlik etti. Adrese ulaşan ekipler, ev içerisinde biriken atıkları kademeli olarak dışarı çıkardı.

O EVDEN 5 TON ÇÖP ÇIKARILDI

Çöpler tek tek çuvallara doldurularak kamyonlara yüklendi. Gün boyunca devam eden yoğun çalışmalar sonucunda evden yaklaşık 5 ton atık ve çöp tahliye edildi. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ev ve çevresinde Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama yapıldı.

Uzun süren çalışmaların ardından ev baştan aşağı temizlenirken, çevreye yayılan kötü koku ve haşere oluşumunun da önüne geçildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MUĞLA #DATÇA

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Muğla’da çöp ev alarmı! Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi: Tam 5 ton atık çıkarıldı!
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