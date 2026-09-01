Muğla’da dehşet! Eski sevgilisini tabancayla öldürüp intihar etti

ESKİ SEVGİLİSİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRDÜ

Adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde Berfin Zelal Kaya ile Mehmet Akkaya'yı başlarından tabancayla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin incelemesinde, Kaya ve Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Akkaya'nın, yaklaşık 5 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Berfin Zelal Kaya'yı öldürüp, aynı tabancayla yaşamına son verdiği tespit edildi. Öte yandan Mehmet Akkaya'nın yanında ruhsatsız tabanca bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kaya ve Akkaya'nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör