Muğla’da doğalgaz rezaleti

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, 8 Mart Dünya Kadınlar günü için ziyaret ettiği Optik fabrikasında gördüğü manzara üzerine bir açıklama yapıp Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Ancak fabrikada soba ile ısınıldığını görünce şaşkınlığa uğradı.

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın fabrikada yaşanan doğalgaz sorununu hakkında, "Merak edip yetkililere sordum. Neden sobayla ısınıyorsunuz, diye. Çünkü biliyorum ki burası Muğla'nın doğalgazla buluşan nadir yerlerinden biriydi. Hemen önlerinden geçen doğalgaz, parselizasyon ve kadastro uygulama çalışmaları 2.5 yıldır, evet tam 2.5 yıldır bir türlü bitirilemediği için bağlanamıyormuş. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 63 kişi çalışıyor. Burada el emeği ağırlıklı olarak 200 bin adet gözlük çerçevesi yapıyorlar. Tanesi yaklaşık 20 dolardan 4 milyon dolarlık bir iş. Yapamazlarsa Çinliler pazarı kapmak için kapıda bekliyormuş. Daha önce Muğla'da bir fabrika rekabet edemediği için kapanmış. Biz bu fabrikalara gözümüz gibi bakmalıyız. Enerji de en önemli girdileri arasında. Ancak kapılarının önünden geçen doğalgaza ulaşamadıkları için maliyetleri artıyor. Dünya rekabetinde artık tek bir centin bile önemi var. Bu tesis kapansa hem cari açık hem de istihdam açısından büyük problem."

800 HANE GAZ BEKLİYOR

Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşın, tüccarın ve sanayicinin yanında yer almak istemediğini belirten Ayaydın, "Paşapınarı ve Kafaca mahallelerinde yaklaşık 800 hanenin de doğalgaza kavuşamadığını yine hayretler içinde öğrendim. Göreve gelir gelmez bu tür aksaklıklar gecikmeler yaşanmayacak. Bir fabrikanın, bir evin önünden doğalgaz geçiyorsa o gaz o eve, o fabrikaya ulaşmak için Büyükşehir'in keyfini beklemeyecek" dedi.