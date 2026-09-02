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Giriş Tarihi: 2.09.2026 19:14

Muğla’da erkek arkadaşı tarafından katledilmişti: Berfin Malatya’da toprağa verildi

Muğla’nın Menteşe ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından silahla öldürüldüğü belirtilen 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya, memleketi Malatya’nın Arguvan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Muğla’da erkek arkadaşı tarafından katledilmişti: Berfin Malatya’da toprağa verildi
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Kan donduran olay Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana geldi. Barışma bahanesiyle eski kız arkadaşı Berfin Zelal Kaya'nın evine gelen Mehmet Akkaya aralarında çıkan tartışmanın ardından yanında getirdiği silahla önce Berfin Zelal Kaya'yı öldürdü ardından aynı silahla yaşamına son verdi. Cenazesi memleketi Malatya'ya getirilen 28 yaşındaki Berfin için Arguvan ilçesinde tören düzenlendi. Ailesi, yakınları ve vatandaşların katıldığı törende genç kadının naaşı, kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda mezarlığa taşındı.

AİLESİ VE YAKINLARI YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze töreninde Kaya'nın ailesi ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Duaların ardından Berfin Zelal Kaya'nın naaşı toprağa verildi. Kaya'nın Muğla'nın Menteşe ilçesinde eski erkek arkadaşı Mehmet Akkaya tarafından silahla öldürüldüğü belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

#MUĞLA #MALATYA #MENTEŞE

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Muğla’da erkek arkadaşı tarafından katledilmişti: Berfin Malatya’da toprağa verildi
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