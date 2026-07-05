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Giriş Tarihi: 5.07.2026 16:11

Muğla'da feci kaza: 4 aracın karıştığı kazada otomobilden yola fırlayan Emircan hayatını kaybetti!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada, ağabeyinin kullandığı otomobilden yola fırlayan Emircan Doğan (24), hastanede hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Muğla’da feci kaza: 4 aracın karıştığı kazada otomobilden yola fırlayan Emircan hayatını kaybetti!
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Kaza, saat 09.30 sıralarında, Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda meydana geldi. Fethiye'den Ölüdeniz yönüne seyreden Engin Doğan'ın (22) kontrolünü yitirdiği 34 CTL 136 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 48 T 3101 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

SAVRULAN OTOMOBİL MİNİBÜSE ÇARPTI

Savrulan otomobil, karşı yönden gelen 48 ARN 030 plakalı minibüse çarptı. Kazanın ardından duran minibüse de arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Ağabeyi Engin Doğan'ın kullandığı otomobilin, açılan arka kapısından yola fırlayan Emircan Doğan, yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kalp masajının ardından Doğan, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Emircan Doğan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#MUĞLA #FETHİYE

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Muğla'da feci kaza: 4 aracın karıştığı kazada otomobilden yola fırlayan Emircan hayatını kaybetti!
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