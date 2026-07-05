Muğla’da feci kaza: 4 aracın karıştığı kazada otomobilden yola fırlayan Emircan hayatını kaybetti!

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kalp masajının ardından Doğan, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Emircan Doğan, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı

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