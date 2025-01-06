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Giriş Tarihi: 6.1.2025 09:28 Son Güncelleme: 6.1.2025 09:43

Muğla'da feci kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

DHA
Muğla’da feci kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Muğla'daki kaza, saat 21.00 sıralarında Yatağan ilçesi Turgut Kavşağı'nda meydana geldi. Mustafa Sercan Gürses (21) idaresindeki 65 AAB 068 plakalı otomobil ile Ebubekir Öztürk (20) yönetimindeki kamyonet kavşakta çarpıştı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince hayatını kaybettiği belirlenen sürücü Mustafa Sercan Gürses ve yolcu Metin Karakaya'nın cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Yatağan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ebubekir Öztürk ile yaralanan kardeşi Veysel Kaan Öztürk'ün (16) hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza ile ilgili çalışma sürdürülüyor.

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Muğla'da feci kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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