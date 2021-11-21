Muğla’da feci kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

"BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ"

Öte yandan, Seydikemer Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Personelimiz Ramazan Meltem'i elim bir kaza sonucu kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve belediyemize sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun" denildi.