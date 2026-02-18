Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da feci olay: Evde soludukları çakmak gazı patladı! 7 yaralı
Giriş Tarihi: 18.02.2026 15:12 Son Güncelleme: 18.02.2026 15:23

Muğla'da feci olay: Evde soludukları çakmak gazı patladı! 7 yaralı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir evde 7 kişinin çakmak gazı soludukları iddia edildi. Meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Olay, saat 00.30 sıralarında Emirbeyazıt Mahallesi Havana Sokak'taki bir apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre; F.D. (18), B.D. (19), A.D., (16), S.G. (18), A.G.B. (17), T.D. (18) ve D.C.D. (17) evde çakmak gazı solumaya başladı.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Daha sonra F.D., çakmakla sigara yakmak istediği sırada patlama oldu. Mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi. Patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

