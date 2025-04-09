Muğla’da firari iki katil yakalandı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 24.03.2025 ile 06.04.2025 tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Buna göre kasten öldürme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma hükümlü ve tutuklunun kaçması suçlarından 18 yıl hapis cezası ile 29.11.2024 tarihinden itibaren aranmakta olan bir şüpheli, 28.03.2025 tarihinde Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Kasten öldürme suçundan 17 yıl 11 ay hapis cezası ile aranmakta olan bir şahıs, 06.04.2025 tarihinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalandı, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 16 yıl 5 ay hapis cezası ile 24.12.2024 tarihinden itibaren aranmakta olan bir şahıs 24.03.2025 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğünce yakalandı ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası ile 21.07.2024 tarihinden itibaren aranmakta olan bir şahıs, 24.03.2025 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğünce yakalandı ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.