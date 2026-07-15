Muğla’da iki ilçede yangın alarmı

Aynı gün içerisinde iki farklı noktada başlayan yangınlara Muğla Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde havadan ve karadan müdahale edilirken, Ortaca'daki yangın kontrol altına alınırken Milas'taki söndürme çalışmaları devam ediyor.

Milas'ın Bozbük-Gürçamlar hattındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, bölgede etkili olan kuvvetli rüzgâr nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangının yerleşim alanları ve tarım arazilerine ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor.

Yangına 8 yangın söndürme uçağı, 10 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 293 personel ile müdahale ediliyor. Hava araçları gün boyu peş peşe sorti yaparken, kara ekipleri de alevlerin çevresini kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor. Rüzgârın zaman zaman müdahaleyi güçleştirdiği bildirildi.

Öte yandan Ortaca ilçesinin Gölbaşı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın da ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye sevk edilen hava ve kara unsurlarının hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevreye yayılmadan kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede ekipler olası yeniden tutuşmalara karşı nöbetini sürdürüyor.

Yetkililer, her iki yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini bildirirken, vatandaşlardan ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, anız ve bahçe atığı temizliği sırasında ateş kullanmamaları ve en küçük dumanı dahi 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

Muğla, yaz aylarında yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle Türkiye'nin orman yangını riski en yüksek illeri arasında yer alıyor. Bu nedenle il genelinde ormanlara giriş yasağı uygulanırken, ekipler olası yeni yangınlara karşı teyakkuz halinde görev yapıyor.

1120 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, yangının yerleşim alanlarına sıçrama riskine karşı bölgede geniş çaplı tahliye kararı alındığını açıkladı. Akbıyık, otellerden personel dahil 350 kişi, sitelerden ise 770 kişinin güvenli bölgelere sevk edildiğini, böylece toplam 1120 vatandaşın tahliye edildiğini bildirdi.

517 PERSONEL, 8 UÇAK, 12 HELİKOPTER GÖREVDE

Yangının kontrol altına alınması için devletin tüm imkânlarının seferber edildiğini belirten Vali Akbıyık, söndürme çalışmalarına 8 uçak, 12 helikopter, 62 arazöz, 29 su tankeri, 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 6 ilk müdahale aracı (İMA), 40 destek aracı, 4 TOMA ve 4 ambulansın katıldığını açıkladı. Yangına 517 personelin sahada aralıksız müdahale ettiğini ifade etti.

TÜM KURUMLAR ORTAK MÜCADELE YÜRÜTÜYOR

Vali Akbıyık, Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, MUSKİ, DSİ, Jandarma, Emniyet, UMKE, Milas ve Yatağan belediyeleri, enerji ve altyapı şirketleri ile termik santral ekiplerinin yangına karşı koordineli şekilde görev yaptığını belirtti.

YANGIN ANBEAN TAKİP EDİLİYOR

Yangının rüzgâr, nem ve arazi şartları dikkate alınarak stratejik noktalarda yürütülen çalışmalarla kontrol altına alınmaya çalışıldığını ifade eden Akbıyık, gelişmelerin Muğla Valiliği ve İl AFAD Merkezi tarafından anbean takip edildiğini söyledi.