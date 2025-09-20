Muğla’da iki otomobil çarpıştı! 6 yaralı

Muğla Menteşe'de bir otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilde savruldu. Kaza sırasında bir vatandaş, otomobilden uçuruma savruldu.

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışanlar ve uçuruma yuvarlanan kişi, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.