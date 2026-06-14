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Giriş Tarihi: 14.06.2026 02:32 Son Güncelleme: 14.06.2026 02:41

Muğla'da KADES ihbarına giden polis silahlı saldırıda şehit oldu

Muğla'da, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ihbarına giden polis memuru silahlı saldırıda şehit oldu.

İHA Yaşam
Muğla’da KADES ihbarına giden polis silahlı saldırıda şehit oldu
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Olay, Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmeciliğini H.S.'nin yaptığı iş yerinden gelen KADES ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi. İddiaya göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay G.Y.; ihbar üzerine iş yerine gelen polis memuru Tayfun Baş ile boşandığı eşi H.S.'ye tabancayla ateş etti. G.Y., daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan G.Y. ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken; polis memuru Tayfun Baş ile H.S. Menteşe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hastaneye kaldırılan polis memuru Tayfun Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan diğer 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ihbar üzerine gittiği olay yerinde yaralanan polis memuru Tayfun Baş'ın kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine gittiği olay yerinde şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#MUĞLA

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