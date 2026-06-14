Muğla’da KADES ihbarına giden polis silahlı saldırıda şehit oldu

Hastaneye kaldırılan polis memuru Tayfun Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Yaralanan diğer 2 kişinin ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ihbar üzerine gittiği olay yerinde yaralanan polis memuru Tayfun Baş'ın kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Tayfun Baş, alınan ihbar üzerine gittiği olay yerinde şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış; kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör