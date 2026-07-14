Muğla’da kan donduran olay: Sevgilisini döverek öldürdü!

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işıktekin, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Niyazi B., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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