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Giriş Tarihi: 14.07.2026 17:43

Muğla’da kan donduran olay: Sevgilisini döverek öldürdü!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kan donduran olayda, tartıştığı sevgilisi Niyazi B. (44) tarafından dövülen Sevil Işıktekin (38) kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Muğla’da kan donduran olay: Sevgilisini döverek öldürdü!
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Olay, dün Menteşe'nin Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Niyazi B. ile sevgilisi Sevil Işıktekin arasında tartışma çıktı. Tartışmasının büyümesi üzerine Niyazi B., genç kadını darbetti.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Işıktekin, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Niyazi B., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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#MUĞLA #MENTEŞE

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Muğla’da kan donduran olay: Sevgilisini döverek öldürdü!
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