Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da kayıp olarak aranıyordu: Ömriye Duman'dan acı haber! Ağaca asılı halde...
Giriş Tarihi: 30.01.2026 14:22

Muğla'da kayıp olarak aranıyordu: Ömriye Duman'dan acı haber! Ağaca asılı halde...

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kayıp olarak aranan Ömriye Duman’ın (46), ağaca asılı cesedi bulundu. Duman'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.

DHA Yaşam
Muğla’da kayıp olarak aranıyordu: Ömriye Duman’dan acı haber! Ağaca asılı halde...
  • ABONE OL

Dehşete düşüren olay, sabah saatlerinde, Karabağlar Yaylası'nın Gökkıble mevkisinde meydana geldi. Bölgedekiler, bir kadının ağaca asılı halde olduğunu fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DÜNDEN BERİ HABER ALINAMIYORDU

Ekipler, yağış nedeniyle yolun kapanmasından dolayı bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. AFAD ve belediye ekiplerinden destek talep edildi. Kepçeyle yolun açılmasının ardından ekipler bölgeye ulaştı. Sağlıkçıların ilk incelemesinde, ağaca asılı halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde, kadının dünden beri kendisinden haber alınamayan Ömriye Duman olduğu tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İlk incelemelerde, Duman'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da kayıp olarak aranıyordu: Ömriye Duman'dan acı haber! Ağaca asılı halde...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz